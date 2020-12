Inter, Skriniar: "Serviva tempo per abituarmi alla difesa a tre, ora va meglio"

"Sapevamo che ci aspettava una partita molto difficile su un campo complicato”. Milan Skriniar, raggiunto da Inter TV, commenta così il 2-1 dei nerazzurri al Verona: “ Abbiamo giocato contro una buona squadra che dà fastidio a tutti, siamo contenti per questo risultato che ci fa chiudere bene l’anno".

Hai ritrovato il gol.

"Mi mancava tanto, così posso aiutare la mia squadra, ma sono contento soprattutto per la vittoria che è la settima consecutiva. Il bacio in occasione del gol era per la mia ragazza e per la mia bimba. Io mi sento bene, sto lavorando tanto come tutta la squadra. Certo serviva un po’ di tempo per abituarmi a giocare con la difesa a tre, sono contento che ora le cose stanno andando meglio. Quando si vince tutto va meglio".