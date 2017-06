Inter, Skriniar si avvicina: alla Sampdoria 18 milioni più il cartellino di Caprari

Novità importanti in merito al futuro di Milan Skriniar, sul quale c'è il pressing dell'Inter, riportate da Il Secolo XIX. In particolare, i nerazzurri dovrebbero chiudere per il difensore slovacco classe '95 nel corso della prossima settimana: alla Sampdoria andranno 18 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari.

Per quanto riguarda il nome dell'eventuale sostituto, il presidente Massimo Ferrero sta pensando a Francesco Acerbi, possibile partente dal Sassuolo.