Inter, Skriniar sul mercato: "Voci fanno solo confusione. Sto bene qua"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato anche di mercato nel corso di un'intervista con Sky Sport: "

Come va l'adattamento alla difesa a tre?

"Non mi dà fastidio giocare a destra o a sinistra. All'inizio avevo qualche problema a tre, ero in difficoltà, ma il mister cerca di aiutarci sempre. Adesso ho capito meglio e sto crescendo".

Può commentare le voci di mercato che sono uscite recentemente per rassicurare i tifosi interisti?

"C'è una persona che parla di me ma che non è il mio procuratore e credo che lo faccia solo per fare confusione. Non c'è niente".

E' più bello ora essere all'Inter?

"Sicuramente sì. Siamo una squadra forte e vogliamo continuare così. Mi sento bene qua".