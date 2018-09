© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset da Milan Skriniar, difensore dell'Inter che ha parlato della trattativa che sta portando avanti il suo entourage per ciò che concerne il rinnovo di contratto: "Stiamo parlando, vediamo. Voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso. La cosa importante è aiutare la squadra perché l'Inter deve fare sempre meglio. La squadra è più forte quindi vogliamo raggiungere risultati importanti".

Chiusa la parentesi con la nazionale slovacca, per Skriniar sarà ora il tempo di rivestire la maglia dell'Inter: "Adesso dobbiamo pensare solo al campionato vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Poi penseremo al Tottenham. Contro il Torino, dopo un ottimo primo tempo, non siamo rimasti concentrati per tutti i 90 minuti, ma la vittoria contro il Bologna è stata molto importante, adesso andiamo avanti così, ragionando partita dopo partita".