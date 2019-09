Inter, Skriniar: "Tanta voglia, stasera vogliamo comandare noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A pochi minuti dall'inizio di Inter-Udinese, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha presentato la sfida ai microfoni di Inter TV: "C'è tanta voglia di ripartire, specie perché giochiamo davanti ai nostri tifosi. Siamo pronti e vogliamo vincere - ha detto lo slovacco -. L'Udinese è una squadra fisica, dobbiamo stare concentrati e partire forte per far vedere che vogliamo comandare noi. Come mi sto adattando alla difesa a tre? Un difensore deve anche saper giocare la palla per aiutare la squadra e ci stiamo lavorando, spero vada bene".