Inter, Skriniar: "Tifosi tranquilli, sono contento qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Mediaset. "Dobbiamo dare tutto, il massimo. Sarà una gara straordinaria, è sempre così quando affronti la tua ex squadra. Noi siamo l'Inter e dobbiamo vincere. È passato tanto tempo dall'ultima vittoria in trasferta, il nostro obiettivo è la qualificazione alla Champions League. Contro il Napoli non è mai facile, hanno avuto sempre loro la palla ma abbiamo fatto qualche buon contropiede, abbiamo avuto delle occasioni ma dobbiamo dare tutti di più. Le parole del mister servono per stimolarci, dare sempre di più e stare concentrati per tutta la gara. Mercato? I tifosi possono stare tranquilli, io sono contento qua".