Inter, Skriniar titolare contro il Benevento ma il Tottenham non molla

Da uomo mercato a titolare con il Benevento. Potrebbe essere questa la parabola di Milan Skriniar, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il Tottenham sicuramente farà un nuovo tentativo per il difensore, ma fino ad oggi non sono arrivate ulteriori offerte rispetto all'ultima di 30 milioni più bonus. Adesso però entra in gioco il fattore tempo e anche per questo l'Inter ha deciso di mettere in stand-by il passaggio di Andrea Ranocchia al Genoa che - anche alla luce delle difficoltà palesate da Bastoni nel ruolo - al momento è ritenuto dal club l’alternativa più affidabile a De Vrij.