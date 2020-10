Inter, Skriniar tolto dal mercato ma il Tottenham non molla: ultimo tentativo nel week-end

Il Tottenham è pronto a tornare alla carica per Milan Skriniar. Come riporta il London Evening Standard nella sua edizione odierna, infatti, gli Spurs continuano il pressing per il difensore slovacco, obiettivo numero uno per rinforzare la retroguardia inglese. L'Inter lo ha tolto pubblicamente dal mercato, ma questo fine-settimana - si legge - il club di Mourinho farà così un ultimo tentativo in extremis.