Inter, Skriniar: "Tre punti per il regalo del rinnovo: la Champions"

Ospite di InterTv Milan Skriniar analizza il rinnovo con l'Inter fino al 2023 alla tv ufficiale del club nerazzurro: "Sono molto contento del rinnovo, volevo ringraziare la società e i tifosi per la fiducia che mi danno sempre. Ho firmato personalmente dopo aver rotto col mio precedente agente. Quando sono arrivato all'Inter è stata una sorpresa per me. Ero molto contento e orgoglioso quando ho iniziato a giocare, ora lo sono ancora di più".

Quanto ti hanno caricato i tifosi in questo tempo passato insieme?

"Dopo le prime amichevoli che posso dire di aver giocato abbastanza bene, hanno iniziato a scrivermi su Instagram. Non ho mai visto queste cose prima, sono molto contento".

La gioia più bella - "L'anno scorso ci siamo qualificati in Champions, anche se purtroppo è finita come è finita. Credo che anche quest'anno qualificarsi sarà la gioia più bella, ma ci manca una vittoria. Quello sarà un regalo bellissimo e lo potremo ottenere".

Come si affronta il Napoli?

"Sono sempre belle partite con loro, aperte. Noi vogliamo andare a vincere per chiudere il discorso Champions senza aspettare l'ultima partita in casa. Dobbiamo dare tutto per vincere".