"In quest'anno abbiamo fatto risultati e prestazioni buoni e meno buoni, ma alla fine l'abbiamo chiuso con due vittorie consecutive. E vogliamo ripartire forte anche nel 2019". Queste le dichiarazioni di Milan Skriniar a InterTV dopo l'1-0 sull'Empoli. "Subiamo spesso troppe critiche, parlano male di noi, ma siamo uniti e il meglio che possiamo fare è rispondere sul campo. Abbiamo vinto in trasferta dopo tanto tempo e siamo felici anche per questo. Poi per noi difensori è anche importante non subire gol. Ultimamente creiamo tanto e fatichiamo a segnare, per fortuna oggi è andata bene. Speriamo di dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi anche nel 2019".