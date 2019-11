Inter, Skriniar: "Tutti sorpresi dallo Slavia, hanno fatto bene con tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista ad Hattrick, magazine slovacco, Milan Skriniar ha parlato anche dello Slavia Praga. "Ha giocato una partita davvero fantastica qui a Milano. Noi non li abbiamo sottovalutati, proprio perché sono campioni cechi e l'abbiamo preparata come facciamo con qualunque avversario. Siamo stati sorpresi soprattutto dal loro movimento, hanno corso in maniera incredibile. Hanno giocato bene anche contro le altre due squadre, ma il calcio va così: a volte va bene, a vlte no. Noi con lo Slavia non siamo andati bene, ma non voglio certo sottostimare la loro prestazione. È particolarmente difficile giocare contro una squadra che corre, attacca ed è instancabile. Tutti sono rimasti sorpresi dal modo in cui Slavia è riuscita a rimanere sotto pressione anche il Barcellona", riporta FcInterNews.it.