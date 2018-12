Inter, Skriniar vale 100 milioni: il rinnovo tarda ad arrivare

© foto di PHOTOVIEWS

L'Inter pensa al mercato in entrata e a come rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della seconda parte della stagione ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla anche di Milan Skriniar, difensore slovacco dei nerazzurri che non ha ancora rinnovato il suo contratto. La valutazione fatta dalla rosea del calciatore è di 100 milioni di euro e non è da escludere che nei prossimi mesi possa anche cambiare maglia.