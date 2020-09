Inter, Skriniar verso il Tottenham: per sostituirlo salgono le quotazioni del turco Kabak

vedi letture

L'Inter cerca un nuovo difensore per sostituire il partente Milan Skriniar (Tottenham). Come evidenzia questa mattina La Gazzetta dello Sport, i profili monitorati con maggiore attenzione per il momento sono tre: Nikola Milenkovic della Fiorentina, Chris Smalling del Manchester United (ex Roma) e la new entry Ozan Kabak dello Schalke 04. Proprio le quotazioni di quest'ultimo, secondo la rosea, sarebbero in ascesa: nonostante la valutazione iniziale di ben 40 milioni di euro, il club tedesco vive infatti un momento complicato dal punto di vista finanziario e potrebbe quindi decidere di sacrificare sul mercato uno dei suoi gioielli.