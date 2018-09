Inter, Skriniar: "Vittoria iniezione di fiducia. Continuiamo così"

Fonte: fcinternews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato a InterTV in seguito alla vittoria contro il Tottenham. Queste le sue parole: "Abbiamo preso un gol sfortunato, peccato. Però siamo stati sempre compatti, volevamo sempre vincerla ed alla fine ci siamo riusciti. Questo è importantissimo: è arrivata un'iniezione di fiducia. Questa vittoria conta più di tre punti, soprattutto dopo il brutto inizio in campionato. Ma ora con questa vittoria abbiamo rimesso tutto a posto: adesso dobbiamo continuare così ed essere squadra. Il ruolo? Non avevo mai giocato terzino destro, ma l'importante è fare il bene dell'Inter. Oggi è stata una serata bellissima: i tifosi ci hanno dato una grossa mano. E poi, quella musichina è bellissima...".