© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A pochi minuti dalla sfida del San Paolo, Milan Skriniar parla ai microfoni di InterTV: "Ci siamo preparati bene, c'è tanta voglia di vincere qui a Napoli anche perché è tanto che l'Inter non fa i 3 punti al San Paolo - dice lo slovacco -. Contro di loro non è mai facile giocare, davanti sono forti, ma dobbiamo restare concentrati per tutti i 90 minuti sperando di portarla a casa. Siamo cresciuti in questa stagione, anche se potevamo fare più punti. Ora mancano due partite e proveremo a qualificarci subito in Champions, già da stasera", riporta Fcinternews.it.