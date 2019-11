Inter, Skriniar: "Voglio fermare Messi ma prima testa alla SPAL"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport in vista della prossima partita contro la SPAL: "Contro lo Slavia Praga era importante per noi e siamo contenti di aver vinto. Adesso dobbiamo continuare a fare queste prestazioni e questi risultati anche in Serie A".

Queste vittorie aumentano la fiducia in vista del proseguio della stagione?

"Sicuramente sì, non era una partita facile ed eravamo anche in difficoltà alla fine siamo riusciti a fare tanti gol".

Ora dovrà fermare Messi contro il Barcellona.

"Speriamo di sì ma adesso dobbiamo restare concentrati per il campionato perché la prossima partita sarà difficile".