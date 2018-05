Inter, Skriniar: "Voglio giocare la Champions con questa maglia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La lotta per un posto in Champions, le ambizioni in vista di un futuro ancora in maglia nerazzurra. Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Siamo ancora vivi, tutto dipende da noi. Dobbiamo dare il massimo nelle ultime due partite e vincere se vogliamo realizzare il nostro sogno. Crediamo in noi stessi e nel nostro calcio, sarà importante nelle ultime gare. Ci vuole concentrazione per la prossima partita, poi l'ultima con la Lazio sarà decisiva. L'Inter merita la Champions, abbiamo disputato una buona stagione complessivamente e credo che ce la faremo. Vogliamo dare questa gioia ai tifosi, che la attendono quanto noi. Mercato? Sono contento qua, il mio obiettivo è giocare la Champions con la maglia dell'Inter".