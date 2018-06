Inter, Skriniar: "Voglio restare, ma del rinnovo non so niente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato a Premium Sport a margine della gara fra Slovacchia-Olanda: "È un peccato non essere al Mondiale, ma bisogna prepararci alle prossime qualificazioni. La mia crescita? Provo sempre ad aiutare la mia squadra. Io pagato tanto la scorsa stagione? Nel calcio cambia tutto in una stagione. Ho fatto una buona stagione, ma non solo io: tutti noi interisti siamo stati bravi. Sono contento. Se resto all'Inter? Sì, questo è il mio obiettivo. Sono molto felice per il successo contro la Lazio. Ora dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione e soprattutto per la Champions. Rinnovo? Difficile da dire, non so ancora niente di questo rinnovo. Pensiamo alle vacanze. Icardi e la Juventus? Non posso dire nulla, decide lui. Io so che è contento all'Inter, è stato capocannoniere e credo che resti con noi. L'arrivo di De Vrij? Stefan darà una mano, so che saremo una buona squadra la prossima stagione".