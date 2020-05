Inter: smentite, prolungamenti e free agent. Il post Covid secondo Ausilio

"È cambiato un po' tutto, il modo di lavorare è cambiato. Ci sono tante telefonate, chat, chiacchiere ma ora è difficile portare avanti negoziazioni. Nessuno vuole essere lo scemo del villaggio, ho sentito tante opinioni, siamo tutti in attesa. E intanto i prezzi sono rimasti quelli, casomai qualcuno li ha alzati rispetto a febbraio". Il post covid spiegato, dal punto di vista dell'Inter, dal suo ds Piero Ausilio. Che ha confermato prolungamenti di contratto, smentito trattative, cancellato nomi, espresso dubbi, sotterrato i sogni di molti tifosi, esaltato la proprietà e il settore giovanile, riaperto a chi era stato esiliato, chiuso alla partenza di chi è a Milano per scrivere nuove storie importanti. Il vangelo secondo Ausilio demolisce ogni muro eretto per sbaglio, fa piazza pulite di indiscrezioni e congetture, disegna e anzi evidenzia una linea societaria che in fondo non è mai cambiata.

Solo che adesso sarà più accorta, più lungimirante, più ampia. Guarderà più in casa propria, molto meno alle incertezze. Si lancerà verso colpi sicuro, meglio se a parametro zero. Osserverà sotto copertura giovani di talento capaci di rafforzare le fondamenta del club che intende accedere e poi affondare le radici anche nel calcio giocato dell'elite continentale. Nessuno fino al termine della stagione lascerà la squadra, Young ha firmato l'estensione del suo contratto di un altro anno. Sanchez è ancora padrone del suo destino, Lautaro è il presente e il futuro e con ogni probabilità resterà all'Inter. Fiera di se stessa, a tal punto che oggi modificarla, anche solo lievemente, difficilmente metterà d'accordo i comandanti che la guidano.