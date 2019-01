Inter, società credibile in Europa: ottenere prestiti ora è più facile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottenere il sì a un prestito con diritto di riscatto da parte dei club europei, ora, è un po’ più facile per l’Inter. D’altronde, acquistare a titolo definitivo non è ancora possibile per i nerazzurri per l’ultima volta, in questa sessione invernale, sotto i ferri del FFP. A meno che, ça va sans dire, non si faccia prima cassa attraverso una cessione. Ausilio e Marotta proveranno perciò a rinforzare la rosa tenendo conto delle opportunità che il mercato offre, consapevoli del fatto che il club goda ormai di una certa credibilità a livello internazionale. Fatturato record, ricavi in netta crescita, perdite contenute, aumento notevole di sponsor/partner globali e - soprattutto - il ritorno nel palcoscenico più prestigioso d’Europa. La classifica attuale (terzo posto a +7 dalla Lazio quarta) suggerisce che confermare la partecipazione in Champions League sarà obiettivo scontato, o quasi. Ecco perché, per i dirigenti di Corso Vittorio Emanuele, la carta del titolo temporaneo non assume più i contorni di un vero incubo come in passato.

In questo modo l’Inter cercherà di convincere la Samp per avere il centrale danese classe ‘96 Andersen (30 milioni la richiesta blucerchiata), sul quale però la concorrenza (Juve e Tottenham su tutte) appare spietata. L’offerta che Marotta ha in mente è quella di un prestito oneroso (5-6 milioni) con diritto di riscatto. Bisognerà anche aspettare eventuali offerte per Miranda: il brasiliano, a fronte di una cifra congrua (almeno 15 milioni), partirà garantendo all'Inter una cifra jolly utile a bloccare uno degli obiettivi del prossimo mercato estivo. A tal proposito, i continui colloqui con l'entourage di Godin - il cui contratto scade appunto a giugno - hanno portato i frutti sperati. L'uruguagio, in arrivo a parametro zero, atterrerà presto ad Appiano per le visite mediche, quindi firmerà il contratto che lo legherà al club di Suning fino al 2021. Per la linea mediana un profilo che piace risponde a quello di Almendra, baby centrocampista argentino e prodotto del Boca che ha già rifiutato 15 milioni messi sul piatto dal Napoli. Non tramonta poi Duncan del Sassuolo, la cui partenza è legata a quella eventuale di Sensi sponda Milan. Affare più probabile, questo, per il mercato di gennaio nerazzurro.