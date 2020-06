Inter, sogno Chiesa: come per Tonali, Fede intende rimanere in Italia

C'è un aspetto che spiega come e quanto il calcio italiano stiano avanzando verso il ritorno al top level. I i grandi talenti "azzurri", prima di lanciarsi in avventure ricche e stravaganti oltre i confini nazionali, prima aspettano e ascoltano (se ci sono) le offerte sottoposte dai big italiani. Come per Sandro Tonali, anche per Federico Chiesa vale lo stesso. La gemma della Fiorentina, ovviamente supportato dal padre Enrico che a proposito non lasciò mai l'Italia che negli anni 2000 era al centro del mondo calcisticamente parlando, sogna un futuro di altissimo livello. Nonostante il corteggiamento europeo (piovono chiamate e messaggi da Manchester United, Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco) sia parecchio spinto, Fede non si vede nell'immediato futuro lontano dal suo Paese, specie adesso che sta tornando competitivo e insidia chi governa l'Europa del pallone ormai da anni. Il presidente Commisso proverà a convincerlo sulla permanenza come accaduto l'anno scorso, quando però il patron Viola aveva promesso che non si sarebbe opposto in caso di offerte ragionevoli. "Se vuole può andare via, ma solo alle nostre condizioni". Che significa pagare e pure tanto il suo cartellino, valutato 80 milioni prima del virus e, perciò, probabilmente ribassato di almeno 20 nel mercato attuale. L'Inter e la Juventus sono innamorati del gioiello viola, ed entrambe possono contare sul fatto che il ragazzo non ascolterà - quantomeno nel suo immediato presente - che non giungano dal Belpaese.