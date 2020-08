Inter, sogno o utopia? Per ESPN alcuni membri del CdA del Barça hanno aperto alla cessione

Lionel Messi resta o parte? Non solo nella testa della Pulga , anche dietro alle scrivanie del Barcellona il caso di mercato più bollente dell'estate in queste ore avrebbe suscitato pareri discordanti.

Come riporta in particolare ESPN, se buona parte della dirigenza del Barça intende convincere Leo a rimanere blaugrana non solo fino al 2021 ma a vita, ci sarebbero infatti anche alcuni membri della Junta Directiva del club non affatto contrariati all'idea di venderlo subito per un'offerta all'altezza.