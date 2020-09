Inter, sondaggi di West Ham e Newcastle per Dalbert. Il brasiliano non resterà a Milano

Sirene dall'Inghilterra per Dalbert. Come riporta FcInterNews.it, il laterale appena rientrato dal prestito alla Fiorentina sarebbe finito infatti nel mirino di West Ham e Newcastle (in caso di fumata nera per Rogerio del Sassuolo). Primi contatti e sondaggi in corso, attraverso degli intermediari, per un calciatore che non fa parte dei piani dell'Inter in vista della prossima stagione.