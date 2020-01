Inter, sondaggio del Milan per Gagliardini: no del club e del giocatore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirene di mercato per Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro piace al West Ham dopo che gli Hammers hanno visto svanire la prima scelta Gedson Fernandes che ha preferito accasarsi al Tottenham. I londinesi cercano un rinforzo in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. L'Inter però non sembra intenzionata a privarsene a gennaio. Come riportato da Fcinternews.it nei giorni scorsi - nell'ambito degli incontri per la cessione di Mattia Caldara all'Atalanta - anche il Milan ha chiesto informazioni al suo agente Giuseppe Riso. Insomma, Gagliardini piace e ha estimatori sia in Serie A sia in Premier League, però il suo futuro dovrebbe restare a tinte nerazzurre. Lui è felice all'Inter e Antonio Conte lo ritiene prezioso come jolly per la mediana. Difficile quindi ipotizzare una separazione a gennaio, nonostante le richieste non manchino.