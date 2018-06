Inter, sondaggio del Parma per Santon

Fonte: Parmalive.com

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non ci sono certezze riguardo il futuro di Davide Santon, che sta trattando il rinnovo contrattuale con la formazione nerazzurra. Sempre secondo il quotidiano milanese, c'è una certezza: senza rinnovo, Santon lascerà Milano, visto che diverse società l’hanno richiesto. Il Parma, neopromosso in Serie A e a caccia di rinforzi di esperienza, avrebbe già fatto un sondaggio per lui.