Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda, insieme a Milan Skriniar, è il difensore più corteggiato dell'Inter in questo momento. Dopo le avances del Flamengo, FcInterNews.it può svelarvi in esclusiva che anche il Psg ha fatto un sondaggio per il centrale brasiliano. L'intento del club parigino è quello di completare la batteria difensiva con un profilo di qualità e di spessore internazionale. La candidatura di Miranda è stata caldeggiata da Thiago Silva, compagno di Nazionale del nerazzurro, al presidente Nasser Ghanim Al-Khelaïfi.