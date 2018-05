Inter, sondaggio del Tottenham per Perisic. Ma il club non cede

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da FcInterNews il Tottenham ha chiesto informazioni su Ivan Perisic. La richiesta Spurs era indirizzata all'entourage del croato ma la risposta è stata negativa. L'Inter, come la scorsa estate, non ha intenzione di cedere Perisic e solo una proposta 'irrinunciabile' potrebbe far cambiare idea alla società milanese.