Inter, sondaggio per Vecino: la clausola spaventa i nerazzurri

© foto di Federico Gaetano

Oltre a Badelj, Borja Valero, Ilicic, Kalinic e Bernardeschi, la Fiorentina rischia di perdere anche Matias Vecino, che ha una clausola di 24 milioni che scadrà il prossimo 10 agosto. Come si legge sulle pagine de La Nazione la pista che portava al Tottenham si è raffreddata, ma nelle ultime ore l'Inter ha fatto un sondaggio per il centrocampista uruguaiano: tuttavia l'elevato importo della clausola ha spaventato i nerazzurri che per il momento si sono tirati indietro.