Inter, sono 6 in diffida. Ma Spalletti punterà sui soliti undici

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti vuole inserire la quinta e tutto lascia pensare che domani contro il Torino punterà per la quinta volta consecutiva sullo stesso undici che dalla gara interna contro il Napoli ha garantito solidità, ma anche bel gioco e risultati. Quindi ancora spazio a Gagliardini e Brozovic in mezzo al campo, con un minimo dubbio semmai legato a Rafinha che dopo la lunga inattività col Barcellona giocherebbe la terza gara di fila nel giro di una settimana. Ma anche ieri il brasiliano si è allenato regolarmente e tutto fa pensare che sarà ancora lui a legare centrocampo e attacco contro la squadra dell’ex Mazzarri, spiega La Gazzetta dello Sport. L’altro fattore che potrebbe indurre Spalletti a qualche riflessione è il pericolo diffida per ben sei uomini. Con i gialli presi nel derby infatti Candreva e Perisic si sono aggiunti a Brozovic, D’Ambrosio, Eder e Ranocchia nella lista dei diffidati.