Inter sotto al Camp Nou: segna l'ex Rafinha, 1-0 Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barcellona avanti sull'Inter al Camp Nou. Ed è un ex a sbloccare il punteggio: dopo 32', Rafinha prima imposta, poi raccoglie un preciso cross di Suarez e da due passi batte Handanovic con un preciso sinistro di prima intenzione. Un po' ferma la difesa nerazzurra nella circostanza, match in salita ora per la squadra di Spalletti. Il brasiliano non ha esultato dopo aver realizzato il gol dell'1-0.