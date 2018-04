Inter, sotto osservazione il giovane Idrissa Toure del Werder Brema

Fonte: fcinternews.it

Si sta discutendo il futuro di alcuni giocatori della seconda squadra del Werder Brema, che con molta probabilità disputerà la prossima stagione nella RegionalLiga Nord, quarto livello del calcio tedesco. Si sta valutando quali giocatori tenere anche per il prossimo campionato, ma anche quali potrebbero essere lasciati andare perché il club non può garantire loro una prospettiva nella Bundesliga. I nomi principali sono quelli di Leon Jensen, Dominik Volkmer e Idrissa Touré, giovane centrocampista originario della Guinea ma nato a Berlino, e finito nelle scorse settimane al centro di voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino dell'Inter. Si tratta di giocatori di prospettiva ma non ancora pronti per il salto di categoria, e questo potrebbe influenzare i loro piani futuri.