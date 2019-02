© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due anime dell'Inter sull'interesse per Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, all'interno della società nerazzurra vi sono due correnti: una che ritiene troppo alta la cifra del Cagliari e preferirebbe investire su giocatori già pronti per prendere in mano la squadra. L'altra che considera importante puntare su un giovane del suo livello, considerati anche i tanti nomi in rosa che possono interessare al Cagliari e quindi cercherebbe l'affondo.