Terzo gol in tredici partite stagionali per Roberto Gagliardini: Inter avanti 2-0 al 78' contro la Spal. Il centrocampista nerazzurro, con un destro all'interno dell'area, tragigge l'incolpevole Viviano. Si fa dura, adesso, per la formazione estense, che dovrà ribaltare il risultato in pochi minuti.