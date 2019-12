Inter-SPAL, i voti ai tecnici: Conte torna in vetta, Semplici sfortunato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter vince e complice il passo falso della Juventus si porta nuovamente in testa alla classifica. Una vittoria sotto il segno di Lautaro Martinez, autore di una doppietta nel primo tempo. A nulla è servito il gol, seppur bellissimo, di Valoti.

ANTONIO CONTE 6,5 - Il tecnico nerazzurro affida le fasce laterali a Candreva e Lazaro e davanti sceglie il solito e affiatato tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku. A centrocampo Vecino e Gagliardini ai lati di Brozovic. In difesa D'Ambrosio con Skriniar e De Vrij. Nel primo tempo si vede tutto il carattere del tecnico: pressing intenso da parte di tutti i giocatori, che spinge l'avversario all'errore, come accade al 15' quando Valdifiori perde un pallone velenoso in mezzo al campo sul quale si avventa Lautaro. L'argentino poi, in uno stato di forma strepitoso, ci mette del suo, segnando due reti nel primo tempo. Nella ripresa, dopo il gol di Valoti, la squadra cerca il terzo gol ma senza scoprirsi troppo. Nei minuti finali manda in campo Godin e Borja Valero, due giocatori di esperienza, addormenta la partita e porta a casa una vittoria preziosissima.

Le pagelle dell'Inter

LEONARDO SEMPLICI 5,5 - Ritrova il suo 3-5-1-1, si mette quasi a specchio rispetto all'Inter. Ad inizio gara si vede quale è l'obiettivo della squadra, ovvero quello di stare chiusi e compatti per cercare di fare male in contropiede. L'errore di Valdifiori però complica i piani del tecnico estense, costretto anche a rinunciare a Strefezza per un problema fisico nel finale del primo tempo. Petagna forse è troppo solo davanti, manda dentro Floccari ma i due attaccanti non dialogano bene fra di loro.

Le pagelle della SPAL