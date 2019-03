Inter-Spal, le formazioni: sorpresa Asamoah sulla trequarti. Floccari dal 1'

Inter-Spal (fischio d'inizio ore 15:00)

© foto di PhotoViews

Sono ufficiali le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Leonardo Semplici per la gara tra Inter e Spal. Sorpresa per i nerazzurri: non c'è Candreva, gioca Asamoah nella trequarti d'attacco. Dietro Miranda vince il ballottaggio con Skriniar per una maglia accanto a De Vrij. Novità anche negli estensi: è 4-4-2 senza ali di ruolo ma con Kurtic e Missiroli esterni. Davanti c'è Floccari al fianco di Petagna.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Asamoah; Martinez.

Spal (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe, Fares; Missiroli, Schiattarella, Valoti, Kurtic; Floccari, Petagna.