© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Inter-SPAL. Mister Conte conferma la coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Si rivedrà Danilo D'Ambrosio come centrale di difesa, mentre a centrocampo Roberto Gagliardini torna titolare. In casa Spal, Semplici deve fare a meno di Federico Di Francesco: sarà 3-5-1-1, con Gabriel Strefezza al suo posto come esterno destro e Jasmin Kurtic a sostegno di Andrea Petagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lukaku, Lautaro Martinez.

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Valdifiori, Murgia Reca; Kurtic; Petagna.