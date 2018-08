Inter, Spalletti è già nel mirino dei tifosi e del club nerazzurro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport fa il punto sull'Inter e sulla furia di Luciano Spalletti. "Non sappiamo reagire agli episodi negativi. Non siamo noi l'anti Juventus". Uno striscione, "promesse mantenute e richieste rispettate. Mister e giocatori: no scuse, no parole... Testa bassa e vincere!" e le parole di Piero Ausilio, che ha spiegato di come il club "ha fatto quel che doveva fare e quanto era stato concordato con il tecnico", mettono Spalletti spalle al muro. Intanto annullato il giorno libero: oggi nuovo allenamento per i nerazzurri.