Inter, Spalletti: "A San Siro pubblico da Champions. Vinciamole tutte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della tradizionale conferenza stampa pre-partita, l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato così a Inter TV: "A uno come me, che non è stato un grandissimo calciatore, i campioni incontrati ieri creano soggezione e imbarazzo. Poi è chiaro che ci devi avere a che fare, devi andare a conoscerli cercando di capire le loro qualità per riproporle nei giocatori che alleni. Nel loro essere campioni, si sono dimostrati cordiali e semplici. San Siro? E' importantissimo, può creare imbarazzo agli avversari ma anche a te. Vedere tutto quell'amore e quell'affetto è una cosa difficile da sopportare anche per chi ce l'ha a favore. Se vediamo la partecipazione del pubblico, loro la Champions se la sono meritata. Napoli? In fase di non possesso, il nostro modulo si incastra bene. Però poi ci sono i tempi, dove loro sono bravissimi nella scelta del momento: dovremo essere svegli, magari facendo qualcosa di nuovo nella costruzione dell'azione. Potremmo avere dei vantaggi tattici. La gara di domani può darci una conoscenza maggiore, al di là dell'avversario. Noi forzatamente dobbiamo vincere le partite".