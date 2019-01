Inter, Spalletti: "A Torino con la testa. Perisic? Chi è interessato lo paghi"

Fonte: fcinternews.it

Alla vigilia di Torino-Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti si è fermato anche davanti alle telecamere di Sky Sport per analizzare il momento attuale della Beneamata. Queste le sue parole: "Se all'Olimpico si dovrà fare meglio rispetto alla sfida contro il Sassuolo? Probabilmente sì, perché loro vengono da alcune partite dove non hanno fatto grandissimi risultati e ci metteranno sicuramente qualcosa in più. Noi dobbiamo rivelarci una squadra forte: loro la metteranno sul piano fisico e della corsa, questo sporcare continuamente la partita non è una nostra qualità. Se non usiamo la testa, possiamo andare in difficoltà".

Ci sono degli elementi che devono ritrovare la condizione? Ad esempio Ivan Perisic.

"Se si va a valutare l'ultima prestazione, è chiaro che ci sono cose che vanno assolutamente rimesse a posto, affinché l'Inter possa essere quella squadra che vuole diventare. Poi ci sono dei momenti e delle partite in cui non riesci a mettere dentro il tuo massimo, e probabilmente questo è successo nell'ultima gara contro il Sassuolo a qualche nostro calciatore. Ma è una cosa assolutamente normale, anche se naturalmente dev'essere una cosa occasionale".

Nelle ultime uscite è mancato un giocatore come Keita?

"Abbiamo una rosa completa, ma non siamo in sovrannumero: quando si va a parlare dei giocatori offensivi che compongono il reparto avanzato, è chiaro che chi manca ti toglie qualcosa, ma noi abbiamo le possibilità di riuscire a dare il meglio di noi stessi anche se ci manca un elemento. Ci sono due sostituzioni che vanno fatte sempre, per garantire l'equilibrio della squadra".

A che punto è Nainggolan?

"È ancora in una fase di rimessa a posto del proprio motore e della qualità che ha, perché la condizione fisica fa sempre la differenza per calciatori muscolari come lui. Diciamo che siamo a buon punto: c'è da valutare se novanta minuti oppure no, ma lui sta tornando ad essere quel giocatore di livello che può darci veramente una mano".

Come vuole commentare le ultime voci di mercato riguardanti Ivan Perisic?

"A me il mercato toglie sempre qualcosa, soprattutto a livello di attenzione. Ritengo abbastanza normale che si parli di giocatori della qualità di Perisic, perché è uno completo sotto l'aspetto del calcio giocato e ha tutte le carte in regola per riempire le caselle della disponibilità, della forza fisica, della corsa, del riuscire a fare un assist per un compagno... Non è stato bravo a portare avanti alcune caratteristiche: sotto l'aspetto dei gol e degli assist può fare qualcosa in più, ma ci sono anche altre qualità che lui invece ha portato fino in fondo in maniera corretta. Naturalmente si parla di lui, perché tutti gli danno la stessa valutazione che gli diamo noi. Se qualcuno fosse interessato a lui, deve mettersi nelle condizioni di pagarlo perché è un giocatore forte".