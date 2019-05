Inter, Spalletti: "A Udine buona gara. Vecino? E' da valutare"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di InterTV, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato lo 0-0 ottenuto alla Dacia Arena di Udine da parte della Beneamata nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

L'Inter ha condotto la gara sotto il punto di vista delle occasioni, ma è mancato il gol.

"Quando una squadra si abbassa così come ha fatto l'Udinese, diventa difficile trovare lo spazio clamoroso. Sono tutti spazi un po' angusti dove tu sei bravo ad inserirti e a crearti la possibilità di concludere. Io penso che abbiamo fatto una buona partita, la squadra non è riuscita a concretizzare. Forse dovevamo sfondare con qualche uno contro uno in più, però gli spazi sono stretti e lì le qualità di giocate diminuiscono. Le occasioni le abbiamo avute".

E' mancata un po' di cattiveria stasera, a suo avviso?

"Secondo me abbiamo giocato al 100%, ci è mancato solo questo montare addosso alle situazioni che ci sono capitate con forza e determinazione, però le occasioni ci sono state. Più che altro gli avversari si sono difesi in maniera forte ed estrema, puntando sulla densità numerica".

L'Inter con un altissimo possesso palla aveva vinto per 4-0 in casa contro il Genoa: cosa è cambiato oggi?

"La differenza sta nel riuscire a trovare qualche imbucata in più: quando sei posizionato nella loro trequarti, devi riuscire - dopo le loro sterzate a destra e sinistra - ad andare sull'uno contro uno e tentare di andare dentro. Tante volte la differenza la fa la fortuna: penso al colpo di testa di Perisic o al tiro di Keita, con il portiere che ha ribattuto la sua conclusione. Tutte le volte in cui siamo arrivati a mettere la palla dentro sulla linea di fondo, e sono state cinque, sei o sette volte, avremmo potuto prendere dei vantaggi incredibili".

D'Ambrosio e Brozovic saranno squalificati nella prossima partita. Vecino come sta?

"Molti dei nostri restano spesso in panchina, adesso avranno la possibilità di giocare e speriamo facciano il loro dovere. Vecino sarà da valutare, siamo andati in fondo questa settimana e non ha recuperato. Dovrà essere rivalutato".