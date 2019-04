© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'accoglienza di San Siro a Mauro Icardi: "Per quando mi riguarda non ho dubbi. Nel senso che durante il tragitto di una stagione si devono fare delle riflessioni e analisi approfondite e siamo costretti a prendere delle decisioni per quanto rigaurda il momento che possono sembrare anche l'opposto dell'altra ma davanti viene sempre messo il bene dell'Inter, quello che è il vantaggio e l'amore per questi colori. Io sono convinto che anche senza perdere la loro autenticità i nostri tifosi faranno delle riflessioni e delle valutazioni obiettive e verranno dalla nostra parte perchè abbiamo bisogno tutti del loro supporto".