Inter, Spalletti: "Abbiamo perso ma la squadra ha dato l'anima"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, intervenuto a Inter TV esprime il suo rammarico per il ko con il Sassuolo: "Abbiamo perso ma la squadra ha dato l'anima. Alla prima ripartenza hanno fatto gol ed è stato tutto più difficile anche a livello psicologico. A quel punto i ragazzi hanno cominciato a portare palla e a fare il doppio della fatica perdendo anche ordine. Non siamo stati così cattivi nel far girare palla e andare a riconquistarla, loro si abbassavano molto, portavano le punte 10 metri dentro la loro metà campo, non c'era spazio. Nel secondo tempo ci siamo messi meglio ma hanno fatto gol all'incrocio ed è diventato ancor più difficile. Ma le palle per vincerla le abbiamo avute comunque. C'è stato un po' di disordine per le caratteristiche dei loro attaccanti e per i gol subiti, ma abbiamo fatto tanta roba lo stesso. Il pubblico ha capito che abbiamo fatto il possibile, è venuto numeroso perché ha sempre percepito che ce l'abbiamo sempre messa tutta giocando anche un buon calcio".