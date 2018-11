Inter, Spalletti: "Abbiamo preso confidenza con la Champions"

Fonte: Dagli inviati a Londra, Simone Bernabei e Alessandro Rimi

Sfida al Tottenham per l'Inter di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha anche analizzato la crescita della sua squadra in Champions League: "Abbiamo giocato delle buone gare e preso confidenza con questa realtà. Contro il Barça abbiamo imparato qualcosa, loro ci hanno insegnato. Nel ritorno ho visto un atteggiamento corretto da parte della squadra, forse giocando anche troppo a viso aperto. Le partite giocate ci hanno dato notizie importanti e come ho detto secondo i me i miei giocatori hanno raggiunto un livello importante, giusto per queste partite. Quindi sapranno cosa fare domani".