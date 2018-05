Inter, Spalletti: “Lavoro sufficiente, avrei firmato per questa situazione”

Presente in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo facendo il punto sulla stagione della sua squadra.

Prima dell'inizio del campionato avrebbe firmato per trovarsi in questa situazione? "Sì, perché avevo la conoscenza di quelli che erano i nostri avversari, di quella che era la forza di Juventus, Napoli, Roma e le altre protagoniste".

Quarto posto vuole dire grande stagione, in caso contrario si parlerà di fallimento. Il punto di confine? "Trovatelo voi. Vi renderei più facile la vita. L'anno scorso l'Inter aveva sedici punti in meno della Roma e in generale molti meno delle altre. Ora i numeri raccontano un trend decisamente opposto. Traete voi le conclusioni".

Quindi al di là della Champions, l'Inter ha raggiunto un livello tanto alto? “Secondo me il lavoro della società e della squadra merita una piena sufficienza. Ci metto dentro anche ciò che ho fatto io. Probabilmente quest'anno saremo anche più chiari su tutto. Anche domani sera saremo in 70mila. Adesso bisogna fare vedere cosa si vuole fare. C'era da colmare una differenza con molte squadre e vedere se fossimo stati nelle condizioni di giocare alla pari con loro. Pensavo che alcune di loro fossero state difficili da raggiungere ma invece ci siamo dentro. I posti sono tanti ma anche le squadre forti lo sono. Va detto che abbiamo mandato via tredici giocatori e presi solo otto. Mercato di gennaio compreso".