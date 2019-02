Inter, Spalletti: "Al Bologna è girato l'episodio, poi ci ha presi il timore"

Fonte: fcinternews.it

A margine della sfida interna contro il Bologna, culminata con una sconfitta, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato il risultato maturato a San Siro ai microfoni di InterTV: "L'importanza della partita va saputa accompagnare da una reazione forte: servono il carattere, i muscoli che ti vengono sempre a sostegno nelle azioni che decidi di fare".

Avere una settimana piena per lavorare dà più fiducia in vista di Parma?

"Sicuramente ti dà la possibilità di andare più in profondità e di vedere quali sono le azioni. E' più facile lavorare avendo una settimana piena davanti: approssimativo, invece, quando hai tre giorni per lavorare".

Lei aveva parlato di garra: quanta ne ha vista oggi nei suoi uomini?

"Tutto viene sempre un po' condizionato dagli episodi: se il primo ti gira a favore, tutto diventa più facile. Se avessimo fatto gol alla prima palla che eravamo andati a prendere al Bologna, sarebbe stata tutta un'altra partita. Sbagliato quell'episodio, siamo stati appesantiti dal timore di non farcela. E poi le altre situazioni vai subito a sbagliarle".