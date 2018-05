Inter, Spalletti: "Alcune situazioni dovevo gestirle meglio. Siamo sotto esame"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria conquistata ad Udine, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Rai ha detto: "L'inter ha dimostrato di essere cresciuta e di aver imparato dagli errori precedenti. E' chiaro che nel percorso da inizio a ora ci sono stati dei momenti di cui non sono contento, soprattutto per il mio risolverli, abbiamo messo troppo a mettere a posto quella serie di risultati in cui non riuscivamo a vincere, o a trovare delle soluzioni per le posizioni fondamentali come Brozovic davanti alla difesa, siamo sotto esame vedremo cosa ne pensano i professori".