Inter, Spalletti: "Ancora diversi punti di distanza da Juve e Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta nuove dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ospite ieri a Perugia a un dibattito sul calcio: "Scudetto? È uno slancio che la stampa si prende dal trampolino, fate questa corsa verticale ma bisogna essere pratici. Abbiamo ancora diversi punti di distanza da quelle squadre che sono in cima, Juventus e Napoli. Per meriti nostri abbiamo accorciato un po’ nei confronti della Roma, ma quelle due sono squadre fortissime. E lo hanno dimostrato anche in Champions: quando si giocano le partite in Europa fino a un certo punto ci vai con la mentalità, da un certo punto in poi ci vogliono i calciatori forti. E la Roma ha fatto vedere di avere una squadra e un allenatore forte. Mi immagino un campionato lottato come quello di quest’anno perché ci sono delle forze che si equivalgono, lo vedo con dentro l’Atalanta, la Lazio, il Milan che quest’anno è rimasto fuori. E poi c’è sempre qualche allenatore che sa organizzare il gioco di squadra e riesce a fare punti creando difficoltà alle squadre più forti. Vedi, per esempio, Marco Giampaolo con la Sampdoria".