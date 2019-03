© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sconfitta con il Cagliari, qualcuno ha parlato di un Luciano Spalletti in bilico. Per ora non lo è perché l'Inter gli ha sempre ribadito la fiducia. Ma, se nelle prossime partite dovesse ancora steccare e il traguardo Champions League allontanarsi, è uno scenario che potrebbe palesarsi quello dell'esonero. A fine stagione, intanto, andrà certamente via. E per il Corriere della Sera in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri come suo successore.