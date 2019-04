"Icardi è convocato, ed è il titolo. Se incomincia, è da vedere. Il lavoro di Marotta è stato determinante, chi l'ha voluto mettere in contrapposizione è uno che vuol dare una lettura distorta alla cosa". Queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa, come inizio della stessa. Per seguire la conferenza stampa integrale CLICCA QUI .