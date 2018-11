Inter, Spalletti: "Anti-Juve? I nostri riferimenti sono nella nostra storia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della conferenza stampa odierna, l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti è tornato sul tema dell'anti-Juve?: "Quando hai una storia come quella dell'Inter e una partita come quella di domani, con 70mila persone che vengono a soffocarti di amore e di voglia di partecipare, è chiaro che i nostri riferimenti sono quelli lì. Noi dobbiamo diventare una squadra bellissima che meriti un palcoscenico di questo livello, senza cercare altri stimoli. La nostra prima voglia è quella di fare contente tutte quelle persone che sono già lì ad aspettarci".

Prima il Genoa, poi il Barcellona. Come si resta concentrati?

"Noi si parla spesso di ragazzi, di giocatori. Qui si tratta di essere calciatori professionisti, che vestono una maglia con dei colori bellissimi. E tutte le volte che si è chiamati a esibire la nostra prestazione bisogna fare del nostro meglio, mettendo nelle partite tutto il massimo di quella qualità di cui noi disponiamo. Quando ci sono in ballo tre punti bisogna mettere in campo tutto il nostro essere professionisti".

Nainggolan convocato e Lautaro titolare?

"Radja ha fatto vedere anche qui di essere un calciatore che ha reazioni di quelle caratteriale. Si è già allenato col gruppo, lo staff medico ha fatto sicuramente un grande lavoro perché è passato il minimo per l'infortunio che ha avuto. Però poi domani sera è da valutare, a seconda della partita che viene fuori. Teniamo presente che la rosa ha dentro altri calciatori forti. Per quanto riguarda Lautaro, può giocare. Poteva giocare anche le precedenti, si allena bene e fa vedere di avere le caratteristiche del calciatore da Inter. Vanno fatte un po' di valutazioni in generale, qualche novità rispetto all'ultima partita ci sarà".

In conferenza ha parlato anche della questione Marotta.

"Io mi riferivo a voi giornalisti. Io mi rendo conto che passare molto tempo alla Pinetina non ti fa sapere le notizie che circolano. Non ho detto una cosa importante, ho constatato una cosa che è successa: siamo rimasti tutti sorpresi del fatto che Marotta sia venuto via dalla Juventus. Sul fatto che possa venire dall'Inter, è da un mese che riempite i giornali e noi non sappiamo niente. Le giro la domanda. Dico solo che lui è un ottimo professionista, come ce ne sono altrettanti nell'Inter che farebbero comodo a qualsiasi squadra, anche alla Juventus".

Chiudiamo con l'anti-Juve?

"Il nostro obiettivo e il nostro riferimento è quello della nostra storia. Domani ci saranno 70mila persone ad aspettare il pullman dell'Inter".